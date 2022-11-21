В Уфе вынесли приговор паре любовников, которые убили мужчину и подожгли его квартиру

фото: СК РБ

В Уфе вынесли приговор состоявшим в отношениях 35-летнему мужчине и 31-летней женщине, которые убили местного жителя и подожгли его квартиру. Об этом 21 ноября сообщил в Следственном комитете Башкирии.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, 13 сентября 2021 года в полицию поступило сообщение о трупе 55-летнего мужчины в его квартире по улице Энтузиастов. Погибшего с признаками насильственной смерти обнаружили его родственники – они приехали к нему, потому что тот долгое время не отвечал на звонки. В ходе оперативной работы следователи в течение суток нашли и задержали пару обвиняемых, восстановив полную картину произошедшего.

Следствие установило, что подсудимая была знакома с потерпевшим и знала, что у него дома хранится крупная сумма денег. Вознамерившись их похитить, 10 сентября она пришла к нему в гости под предлогом вместе выпить. Когда ночью хозяин квартиры уснул, злоумышленница впустила своего сообщника – она предложила ему убить знакомого, чтобы не оставлять свидетелей.

– Мужчина, согласившись, нанес несколько ударов гантелей по голове потерпевшему, а также ударил его ножом в живот. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В последующем, злоумышленники обыскали квартиру и похитили деньги и другие ценности, а также сняли деньги с его банковской карты. В общей сложности добычей злоумышленников стали деньги и ценности на 215 тыс. рублей, – рассказали в СК РБ.

Чтобы скрыть следы преступлений, подсудимые подожгли кровать в одной из комнат и открыли газовые конфорки, однако пожар не возник – плита заблокировалась автоматически.

Во время осмотра квартир злоумышленников следователи нашли похищенные предметы и наркотики. Также выяснилось, что фигуранты ранее совершили кражи в квартирах двух женщин и сняли с банковской карты одной из них деньги: общий материальный ущерб составил 65 тыс. рублей. Под тяжестью собранных доказательств пара созналась в содеянном, ходя изначально оба отрицали вину. По уголовным делам о убийстве, разбое, краже, поджог и хранение наркотиков мужчину приговорили к 19 годам и шести месяцам, а его подругу – к 15 годам лишения свободы в колониях строгого и общего режимов соответственно.