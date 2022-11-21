В Башкирии выросла доля граждан с зарплатой выше 100 тыс. рублей

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В Башкирии выросла доля граждан с зарплатой выше 100 тысяч рублей. Это следует из исследования специалистов «РИА Рейтинг».

Согласно данным аналитиков, в республике более 100 тысяч рублей получают 4,3% населения. В прошлом году их доля была 3,7%. За зарплату ниже 20 тысяч рублей работаю 19,7% граждан.

Из данных исследования также следует, что за год в регионе изменился и диапазон самых распространенных заработных плат. В 2021-ом он был от 20 до 42 тысяч рублей, в 2022-ом – 22–47 тысячи.

В рейтинге регионов России по зарплатам, как и годом ранее, Башкирия заняла 36 место. Республика обогнала Татарстан, Самарскую и Челябинскую области, но уступила Hижегородской области, Бурятии и Карелии. На вершине топа расположились Чукотский и Ямало-Hенецкий автономные округа, а также Магаданская область.