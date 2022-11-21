На территории нацпарка «Башкирия» впервые в России обнаружили гриб Paxillus cuprinus

фото: npbashkiria.ru

Сотрудники Ботанического института имени Комарова обнаружили в национальном парке «Башкирия» медную Свинушку (Paxillus cuprinus) – это гриб, ранее не встречавшийся на территории России. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе заповедника.

– В июле ученые исследовали видовое разнообразие грибов в окрестностях села Нугуш, деревни Иргизлы и кордона «Кургашлы». Больше всего видов обнаружили в широколиственных лесах на валежниках, подстилке и почве, – рассказали в нацпарке. – В общей сложности ученые собрали порядка 150 образцов.

Согласно отчету ученых, в главном республиканском заповеднике выявлено 63 вида грибов, 23 из них оказались новыми для Башкирии – среди них и та самая медная Свинушка.