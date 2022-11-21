Хабиров поручил чиновникам отрабатывать уборку снега в особом режиме

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам в особом режиме отрабатывать уборку снега с улиц и дворов республики. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 21 ноября.

– Две вещи, которые я прошу: чтобы в домах было тепло, а улицы и дворы убирались – собственно, [необходимо] создать максимально комфортные условия для жителей, – сказал руководитель региона. – В особом режиме надо работать. Снегопадов больших как таковых еще не было, но уже большое количество людей обращающихся [с жалобами].

Напомним, на прошлой неделе мэр Уфы Ратмир Мавлиев устроил чиновникам разбор полетов из-за уборки снега.