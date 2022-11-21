На этой неделе в 19 жилых домах Уфы отключат воду

На этой неделе в 19 жилых домах Уфы отключат холодную воду
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На этой неделе в 19 жилых домах Уфы отключат холодную воду. Это связано с ремонтными работами, пояснили в «Уфаводоканале».
22 ноября (вторник)
С 10:00 до 20:00 холодной воды не будет в жилых домах по улицам:
– Кирова, 65/2 и 89;
– Революционной, 167, 167а, 167/1.
С 10:00 до 19:00:
– Горького, 35/1, 35а, 38, 39, 40, 41, 49;
– Губкина, 1б.
С 10:30 до 18:30:
– 50 лет СССР, 14;
– проспект Октября, 49/1, 49/2.
25 ноября (пятница)
С 11:00 до 18:00 холодное водоснабжение приостановят в домах на улице Мустая Карима, 16, 28, 28а.