За день в Башкирии три человека провалились под лед

фото: МЧС РБ

За день 20 ноября в Башкирии три человека провалились под лед на пруду и реке. Один из них не смог выбраться самостоятельно и погиб. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Первый инцидент произошло утром. На пруду «Дом рыбака» в городе Сибае под лед ушел 64-летний мужчина. Спасателям об инциденте рассказали очевидцы. Сотрудники аварийного ведомства выехали на место происшествия и извлекли пострадавшего из воды. Его пытались реанимировать до приезда скорой помощи, но тщетно – он скончался.

Второй за день случай зарегистрирован днём в городе Давлеканово: двое мужчин провалились под лёд в 25 метрах от берега на реке Дёме. Один смог выбраться и добраться до берега самостоятельно, второго спас очевидец. Последнего доставили до дома на машине скорой помощи. От госпитализации он отказался.