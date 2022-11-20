Премьер-министр Башкирии: второй этап транспортной реформы требует более 1 млрд рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, сколько потребуется средств на реализацию в республике второго этапа транспортной реформы требуется. Также в своей публикации на личной странице социальных сетях глава регионального правительства подвел итоги первого этапа.

Благодаря реформе, по словам Назарова, Башкирия «практически полностью» избавилась от нелегальных перевозчиков, «ПАЗов» и другого устаревшего транспорта.

– Вместо них на маршруты вышло более тысячи автобусов большого и среднего класса. Сегодня у нас самый молодой в Приволжском федеральном округе парк пассажирских автобусов. Для удобства оплаты проезда ввели безналичную форму, в том числе единую транспортную карту «Алга», – отметил глава кабмина республики.

Андрей Назаров заявил, что первый этап транспортной реформы в Башкирии завершен. Объем дорожного фонда в 2022 году, как утверждает чиновник, составил более 40 миллиардов рублей.

В ходе второго этап реформы власти планируют внедрить интеллектуальные системы, организовать движение транспорта по расписанию и перейти на брутто-контракты с перевозчиками. Также приоритетных задачей видится и модернизация электротранспорта. На это, как отметил премьер-министр, потребует инвестиций на более чем один миллиард рублей.