В Башкирии пьяный водитель задавил на «зебре» двух пенсионеров и скрылся

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня в полночь, 20 ноября, в башкирском городе Белорецк произошла авария, в которой пострадали два пожилых человека. Подробности произошедшего в своем телеграм-канале рассказал глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

На улице Крупской 39-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris наехал на пешеходном переходе 64-летнего мужчину и 60-летнюю женщину. Оба получили тяжелые травмы, их госпитализировали. Сам же водитель скрылся с места ДТП, его задержали по месту жительства. Освидетельствование показало у него 0,560 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В настоящее время по факту произошедшей аварии ведется разбирательство.