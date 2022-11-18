Лучшим хирургом Башкирии стал врач из Клиники БГМУ Артур Авзалетдинов

Артур Авзалетдинов (справа) на операции. Фото: vk.com/zabelinm

В Башкирии назвали лучшего хирурга республики. Премию «Золотой скальпель» в этом году получил торакальный хирург Клиники БГМУ Артур Авзалетдинов.

Об этом сообщил в своих соцсетях руководитель администрации главы Башкирии, экс-министр здравоохранения региона Максим Забелин. Эту награду учредила Ассоциация хирургов республики и каждый год ее вручают лучшим представителям профессии.

Артур Авзалетдинов имеет ученую степень доктора медицинских наук и является профессором кафедры госпитальной хирургии БГМУ. Он занимается лечением по методике нового поколения – его специализация роботизированная хирургия.

Как пояснил Максим Забелин, в этой методике сочетаются «сильные стороны инновационных технологий и медицинские знания». Операции доктора Авзалетдинова проводятся с помощью робота-ассистента.