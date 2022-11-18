В Башкирии востребованность «гаражной амнистии» выросла вдвое

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В Башкирии востребованность «гаражной амнистии» выросла в два раза. Об этом рассказала пресс-служба республиканского правительства.

Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу в прошлом году 1 сентября. Он позволяет до осени 2026-го в упрощенном порядке оформить права на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Это касается объектов капитального строительства, в частности, тех, что находятся в гаражно-строительных кооперативах.

По словам министра земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская, в начале года была урегулирована процедура узаконения использования некапитальных гаражей.

Как сообщает правительство Башкирии, за время реализации «амнистии» было зарегистрировано 1077 земельных участков и 636 гаражей, за первое полугодие текущего года – 517 и 299 соответственно. За 2021 года граждане региона зарегистрировали всего 19 гаражей и 21 участок.