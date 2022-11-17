Муниципальный «Центр недвижимости» в Уфе признали банкротом

Арбитражный суд Башкирии признал банкротом муниципальный «Центр недвижимости» в Уфе

Арбитражный суд Башкирии признал банкротом муниципальный «Центр недвижимости» в Уфе. Соответствующий акт был опубликован на сайте инстанции.

В документе со ссылкой на отчет временного управляющего сказано, что сумма кредиторской задолженности предприятия превышает 144,4 млн рублей. На основе анализа финансового состояния «Центра недвижимости» был сделан вывод о «невозможности восстановления платежеспособности».

Конкурсным управляющим предприятия назначили Айдара Кутдусова. Конкурсное производство установлено на шесть месяцев. Его итоги будут рассмотрены на заседании, назначенном на апрель 2023 года.

В акте также указано, что в 2015 году в отношении «Центра недвижимости» уже было возбуждено дело о банкротстве, однако производство по нему прекратили в связи с утверждением мирового соглашения.

Одним из основных видов деятельности «Центра недвижимости» Уфы является организация и проведение торгов по продаже прав на земельные участки для строительства.