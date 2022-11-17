В Башкирии родился ребенок весом 430 грамм

В начале 2022 года в республиканском перинатальном центре Башкирии родился ребенок весом 430 грамм Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В начале 2022 года в республиканском перинатальном центре Башкирии родился ребенок весом 430 грамм. Это самый минимальный вес среди всех новорожденных в республике. Об этом 17 ноября по случаю Международного дня недоношенных детей сообщили министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Недоношенными считаются дети, родившиеся в промежутке между 22 и 37 неделями беременности. Ежегодно в Башкирии на свет появляются порядка 2,5 тыс. детей, отметил чиновник.