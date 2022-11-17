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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:18

Минэкономразвития Башкирии: средняя зарплата в 2025 году превысит 59 тыс. рублей

Такой прогноз озвучил глава ведомства Рустам Муратов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Минэкономразвития Башкирии прогнозирует, что в 2025 году средняя зарплата жителей республики составит 59,3 тыс. рублей

Минэкономразвития Башкирии прогнозирует, что в 2025 году средняя зарплата жителей республики составит 59,3 тыс. рублей

Минэкономразвития Башкирии прогнозирует, что в 2025 году средняя зарплата жителей республики составит 59,3 тыс. рублей. Об этом на заседании в региональном парламенте 17 ноября сообщил глава ведомства Рустам Муратов.

– Заработная плата в 2022 году сформируется в сумме 46,3 тыс. рублей, что на 8% выше значения 2021 года. В прогнозный период уровень средней зарплаты в 2025 году вырастет до 59,3 тыс. рублей, – рассказал чиновник.

Прогноз Минэкономразвития Башкирии по зарплатам до 2025 года

Прогноз Минэкономразвития Башкирии по зарплатам до 2025 года

Муратов добавил, что по итогам 2022 года реально располагаемые доходы населения упадут на 1,1% по сравнению с тем же показателем прошлого года.