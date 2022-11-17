Минэкономразвития Башкирии: средняя зарплата в 2025 году превысит 59 тыс. рублей

Минэкономразвития Башкирии прогнозирует, что в 2025 году средняя зарплата жителей республики составит 59,3 тыс. рублей

Минэкономразвития Башкирии прогнозирует, что в 2025 году средняя зарплата жителей республики составит 59,3 тыс. рублей. Об этом на заседании в региональном парламенте 17 ноября сообщил глава ведомства Рустам Муратов.

– Заработная плата в 2022 году сформируется в сумме 46,3 тыс. рублей, что на 8% выше значения 2021 года. В прогнозный период уровень средней зарплаты в 2025 году вырастет до 59,3 тыс. рублей, – рассказал чиновник.

Прогноз Минэкономразвития Башкирии по зарплатам до 2025 года

Муратов добавил, что по итогам 2022 года реально располагаемые доходы населения упадут на 1,1% по сравнению с тем же показателем прошлого года.