В Уфу на вертолете санавиации доставили беременную женщину с тяжелыми осложнениями

Фото: Минздрав РБ

В Уфу на вертолете санавиации доставили беременную женщину в тяжелом состоянии. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин у себя на странице в соцсетях.

Женщина поступила в Бирскую больницу на 27 неделе беременности с преэклампсией – опасным состоянием, когда растет давление, перестает функционировать плацента и повышается риск преждевременных родов. Отягчающим фактором риска стал и отрицательный резус-фактор.

В итоге медики приняли решение – на вертолете перевезти пациентку в Уфу, в РКБ имени Куватова, где врачи могли бы стабилизировать ее состояние и сохранить беременность. Полет прошел без осложнений, сейчас будущая мама находится под наблюдением докторов.

- За 2022 год санавиацией было выполнено 180 вылетов, эвакуировано 186 человек. А это сохраненные жизни наших жителей, - подчеркнул глава Минздрава Айрат Рахматуллин.