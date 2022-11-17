Подлодка «Уфа» стала частью Военно-морского флота России

фото: vk.com // Радий Хабиров

Подводная лодка «Уфа» стала частью Военно-морского флота России. Об этом в своих соцсетях 16 ноября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– После всех необходимых испытаний на ней торжественно подняли Андреевский флаг. Скоро подлодка отправится нести службу на Тихоокеанский флот, – написал руководитель региона. – У республики славная морская история, добрые традиции, связанные с именами наших земляков, служивших на флоте. Обязательно будем поддерживать экипаж «Уфы».

Хабиров добавил, что наличие подлодки, названной в честь башкирской столицы Уфы, – «огромная честь» как для республики, так и для него лично.

Напомним, спуск на воду новой подводной лодки «Уфа» состоялся 31 марта в Санкт-Петербурге. Дизель-электрическую субмарину начали строить еще 1 ноября 2019, а в закладке принимал участие ныне покойный мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин. «Крестной матерью» судна стала супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова.