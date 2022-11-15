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НовостиОбщество15 ноября 2022 12:40

В Уфе на пять часов ограничат движение на Сафроновском проезде

Там будут вестись аварийные ремонтные работы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе на пять часов – с 23:40 15 ноября до 4:40 16 ноября – ограничат движение по железнодорожному переезду 1622 километра перегона Уфа-Черниковка

В Уфе на пять часов – с 23:40 15 ноября до 4:40 16 ноября – ограничат движение по железнодорожному переезду 1622 километра перегона Уфа-Черниковка

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Уфе на пять часов – с 23:40 15 ноября до 4:40 16 ноября – ограничат движение по железнодорожному переезду 1622 километра перегона Уфа-Черниковка. Речь идет о Сафроновском проезде. Там будут вестись аварийные ремонтные работы. Об этом сообщила мэрия.

В администрации предупредили, что движение автотранспорта через железнодорожный переезд в указанное время будет затруднено. Перед горожанами извинились за неудобства.