В Уфе на пять часов ограничат движение на Сафроновском проезде

В Уфе на пять часов – с 23:40 15 ноября до 4:40 16 ноября – ограничат движение по железнодорожному переезду 1622 километра перегона Уфа-Черниковка Фото: Иван ВИСЛОВ

В Уфе на пять часов – с 23:40 15 ноября до 4:40 16 ноября – ограничат движение по железнодорожному переезду 1622 километра перегона Уфа-Черниковка. Речь идет о Сафроновском проезде. Там будут вестись аварийные ремонтные работы. Об этом сообщила мэрия.

В администрации предупредили, что движение автотранспорта через железнодорожный переезд в указанное время будет затруднено. Перед горожанами извинились за неудобства.