Прокуратура проверит подрядчика Восточного выезда из Уфы из-за долга по зарплатам

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту задолженности по зарплатам перед 1 336 рабочими, которые участвуют в строительстве Восточного выезда из Уфы

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту задолженности по зарплатам перед 1 336 рабочими, которые участвуют в строительстве Восточного выезда из Уфы. Сумма долга превысила 59 млн рублей.

– Надзорное ведомство даст оценку действиям руководства компании на предмет соблюдения трудового законодательства, изучит финансовую документацию, – передали в прокуратуре 15 ноября.

Ранее башкирская Гострудинспекция по тому же поводу объявила предостережение подрядчику строительства Восточного выезда – компании «Лимакмаращавтодороги». Компания обязалась выплатить задержанные зарплаты до конца ноября. Также сотрудники получат компенсацию за несвоевременный расчет.