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НовостиЗдоровье15 ноября 2022 15:19

В Башкирии COVID-19 заразилось еще 178 человек

Число умерших от инфекции достигло 5 910 человек
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии коронавирусом за сутки заразилось еще 178 человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального Минздрава.

С 2020 года в республике заразилось ковидом 333 578 граждан. В настоящее время в ковид-госпиталях республики проходят лечение 193 пациента, из них 135 граждан являются лицами старше 60 лет. Борются с инфекцией на дому 2 370 граждан, 711 из которых – пожилые люди.

С начала пандемии выписалось с выздоровление 325 105 жителей Башкирии, за минувшие 24 часа – 170.

В Башкирии все еще продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины за прошедшие сутки получило 3 970 человек (всего – 3 435 230), второй – 2 340 (3 239 882).