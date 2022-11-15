Подрядчик Восточного выезда из Уфы задолжал 1,3 тыс. рабочим 59,6 млн рублей

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Гострудинспекция Башкирии объявила предостережение подрядчику строительства Восточного выезда из Уфы – компании «Лимакмаращавтодороги». У организации образовалась задолженность по заработной плате перед рабочими. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

– Такую меру профилактики нарушения обязательных требований трудового законодательства в адрес организации […] Гострудинспекция применила в связи с поступившей информацией из социальных сетей об имеющейся многомиллионной задолженности по заработной плате, – передали в правоохранительном органе.

«Лимакмаращавтодороги» подтвердит Гострудинспекции наличие задолженности за октябрь перед 1 336 иностранными рабочими. Общая сумма долга достигла 59,6 млн рублей. Компания обязалась выплатить задержанные зарплаты до конца ноября. Также сотрудники получат компенсацию за несвоевременный расчет.

Напомним, Восточный выезд соединит центральную часть Уфы с трассой М-5. Проектом предусматрено строительство тоннеля (протяженностью 1,2 км), моста через реку Уфу с эстакадой (2,7 км) и платной автомобильной дороги (10 км).