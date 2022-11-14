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НовостиОбщество14 ноября 2022 8:33

Строительство питомника для бездомных животных в Уфе оценили в 150 млн рублей

Денег на организацию этого приюта у города пока нет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Проект строительства питомника для бездомных собак в Уфе оценили в 150 млн рублей

Проект строительства питомника для бездомных собак в Уфе оценили в 150 млн рублей

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Проект по строительству питомника для бездомных животных в Уфе оценили в 150 млн рублей. Об этом в интервью Business FM сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

– На сегодняшний день этих денег у нас нет, если говорить объективно. Будем справляться, увеличивать количество подрядчиков для отлова собак, – сказал сити-менеджер.

Мавлиев отметил, что с начала 2022 года в Уфе было отловлено «внушительное» число бродячих собак – 5 тысяч. По его словам, с финансированием этой деятельности у города никаких проблем нет, даже несмотря на увеличение числа подрядчиков по отлову.