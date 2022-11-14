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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 7:52

Министр транспорта Башкирии предупредил водителей об опасности на дорогах

Александр Булушев призвал автовладельцев срочно поменять резину на зимнюю
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
При заморозках подтаявшие лужи на дорогах превращаются в каток

При заморозках подтаявшие лужи на дорогах превращаются в каток

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии предупредил водителей об опасности на дороге. По словам Александра Булушева, из-за ухудшения погоды в республике дороги покрылись наледью. Именно поэтому необходимо срочно поменять летнюю резину на зимнюю тем автовладельцам, которые еще не успели этого сделать.

- Анализ ДТП показывает, что ухудшение погодных условий способствует многократному увеличению аварий с тяжелыми последствиями. Просим вас проявлять на дорогах особое внимание, - подчеркнул министр во время своего доклада на оперативном совещании в правительстве республики.

Всего за минувшую неделю в Башкирии произошло 73 ДТП, в которых 7 человек погибли, еще 88 получили различные травмы.