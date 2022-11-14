В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился еще у 180 человек

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На 14 ноября 2022 года за стуки коронавирус подтвердился еще у 180 жителей республики. Об этом во время совещания в правительстве Башкирии заявил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Как пояснил чиновник, с начала пандемии в Башкирии всего зарегистрировано 333 400 случаев заболевания ковидом. На данный момент на стационарном лечении в госпиталях находятся 174 пациента, из которых 27 положили за прошедшие сутки. На амбулаторном лечении находятся 2843 пациента.

- В инфекционных госпиталях развернуты 390 коек, свободный коечный фонд составляет 30%. Полностью завершили вакцинацию 3 млн 237 тысяч человек, - отметил министр здравоохранения Башкирии.