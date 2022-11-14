Фото: Рустем АХУНОВ

Мэрия Уфы обнаружила на складах заливочную машину и новогоднюю иллюминацию. Об этом рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев в прямом эфире радиостанции «Business FM Уфа».

По словам градоначальника на муниципальных складах города была проведена ревизия, в ходе которой обнаружился ряд неожиданных и любопытных находок. Одна из них – заливочную машину на базе «УАЗ».

– Мы ее «подшаманили», она готова к выходу на работу. Там много чего на складах есть. Нашли новогоднюю иллюминацию в достаточно большом количестве на складе одного из муниципальных предприятий. Планируем заняться установкой, это очень красиво будет, – заявил сити-менеджер.