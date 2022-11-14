В Башкирии за 35 должностных преступлений судят замглавы Белокатайского района

Салаватский районный суд Башкирии начал рассматривать уголовное дело о 35 эпизодах превышения должностных полномочий со стороны заместителя главы Белокатайского района

Салаватский районный суд Башкирии начал рассматривать уголовное дело о 35 эпизодах превышения должностных полномочий со стороны заместителя главы Белокатайского района. Он предоставил непригодное жилье детям-сиротам. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

По версии следствия, чиновник, допуская «явные нарушения», выдал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию 35 квартир в домах села Новобелокатай. Замглавы района надлежащим образом не проверил эти помещения на соответствие требованиям строительства, санитарных норм и пригодности к проживанию. Впоследствии муниципалитете выкупил квартиры и предоставил детям-сиротам. Во время проживания в помещениях выявились существенные недостатки. Чиновник не признал вину в совершении преступлений.