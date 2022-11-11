С начала 2022 года 227 жителей Башкирии лишили родительских прав

За январь-сентябрь 2022 года 227 жителей Башкирии были лишены родительских прав на 280 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

За январь-сентябрь 2022 года 227 жителей Башкирии были лишены родительских прав на 280 детей – это соответственно на 47% и 52% меньше прошлогодних показателей (428 родителей – 589 детей). Статистику 11 ноября озвучили в региональном министерстве семьи, труда и социальной защиты населения.

Как рассказали в ведомстве, снижение числа лишенных родительских прав жителей связано с ежедневной профилактической работой органов опеки и адресной социальной поддержкой семей с детьми.

– С января по сентябрь 2022 года центрами «Семья» Башкортостана коррекционно-развивающая помощь оказана 710 семьям, в которых проживают 869 несовершеннолетних. В этот период более 7 тысяч семей находились на сопровождении специалистов по работе с семьёй во избежание риска глубокого социального неблагополучия, – рассказала замминистра Анна Таболина.

Сейчас в Башкирии насчитывается около 11 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 10 тыс. из них воспитывают замещающие семьи.