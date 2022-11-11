Прокуратура взыскала с коммунальной компании Уфы почти 40 млн рублей за вред экологии

Природоохранная прокуратура через суд взыскала с муниципального предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города» (МУП САХ) почти 40 млн рублей за вред окружающей среде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Природоохранная прокуратура через суд взыскала с муниципального предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города» (МУП САХ) почти 40 млн рублей за вред окружающей среде. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, за 2021 год у коммунального предприятия возникла задолженность в 51 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Муниципальная компания должна была выплатить эту сумму за размещение отходов производства и потребления на полигоне и выбросы вредных веществ в воздух.

МУП САХ смогло оплатить только 12 из 51 млн. Для взыскания остальной части суммы прокуратуре пришлось обращаться в суд, который полностью удовлетворил ее требования.