Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 ноября 2022 5:55

В Башкирии пьяный мужчина убил собственную мать ее же ножом

Трагедия произошла в Федоровском районе республики
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Житель Федоровского района Башкирии расправился с собственной матерью.

По данным суда, трагедия произошла в августе 2022 года в одном из сел на территории Федоровского района республики. Пьяный сельчанин повздорил с матерью и начал ей угрожать. Пытаясь защититься, женщина схватила кухонный нож, но несколько раз ударил ее черенком от лопаты. После этого он выхватил нож и добил им мать. Женщина умерла от кровопотери и ушибов.

Во время заседания мужчина признал вину, но показания давать отказался. По совокупности ранее совершенных преступлений и убийства гражданина приговорили к десяти годам заключения в колонии строгого режима.