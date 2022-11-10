В Башкирии подписали соглашение по регулированию трудовых споров

Фото: пресс-служба главы РБ

В Уфе подписано трехстороннее соглашение по урегулированию социальных и трудовых споров. 10 ноября документ подписал глава Башкирии Радий Хабиров, председатель Федерации профсоюзов республики Гузель Мирошниченко и председатель Башкирского союза промышленников и предпринимателей Айдар Насибуллин.

Подписанное соглашение вступает в силу с 1 января 2023 года и будет действовать до 2025-го года включительно. Обновленный документ содержит 238 обязательств, которые должны будут соблюдать все стороны: работодатели, работники и власти региона. Среди прочих, в документе прописано право на достойный труд, стабильную занятость и безопасность рабочих мест, пояснили в пресс-службе главы Башкирии.

Как пояснили в правительстве республики, трехстороннее соглашение о разрешении социальных и трудовых споров станет основой для коллективных договоров на различных предприятиях в регионе.