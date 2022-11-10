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НовостиОбщество10 ноября 2022 12:06

«Самый веселый, добрый и позитивный»: в Башкирии скончался известный по всей республике актер-аниматор

В Башкирии скончался известный актер-аниматор из Нефтекамска
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: vk.com

Фото: vk.com

В Нефтекамске скончался известный актер-аниматор 46-летний Радик Ганиев.

Печальной новостью о судьбе известного в Нефтекамске и других городах республики актера поделились близкие мужчины. Он, вместе со своими коллегами, устраивал костюмированные шоу и представления. По словам близких, талант Радика позволял ему принимать образы совершенно разных героев – и от каждого зрители были в полнейшем восторге.

Для детей из Нефтекамска Радик Ганиев был не только актером, но и педагогом.

- Самый добрый, самый весёлый, самый позитивный, самый талантливый сосед. Ты очень многому научил мою старшую дочь, единственную мелодию, которую она играет на пианино, вязать крючком, вязать спицами., - пишет одна из знакомых Радика.

По предварительной информации, Радик Ганиев мог уйти из жизни из-за проблем с сердцем.