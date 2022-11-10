Башкирии для снижения напряженности на рынке труда выделят 1,5 млрд рублей

Фото: vk.com/agnazarov

Башкирии для снижения напряженности на рынке труда выделят более миллиарда рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

По словам главы правительства, Министерство труда России выделило региону 1,8 миллиардов рублей на эти цели. Премьер утверждает, что благодаря обучению новым навыкам работников промышленников предприятий и созданию временных рабочих мест в Башкирии удалось сократить находящихся под риском увольнения работников.

– За август-сентябрь их количество снизилось почти на шесть тысяч человек — с 19,5 до 14 тысяч человек. Всего в этом году на реализацию допмероприятий, направленных на поддержку рынка труда, из бюджета Республики выделено 18,4 миллионов рублей, – рассказал Назаров.

В 2023 году власти России планируют выделить республике еще 1,5 миллиарда, как заявил премьер-министр. Чиновник заверил, что каждый год более 1,5 тысяч работодателей региона будут получать поддержку в сохранении рабочих мест, а трудоустраиваться будут свыше 28 тысяч граждан.