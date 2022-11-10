Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии вырос средний размер пенсионных выплат. Это следует из данных опубликованных специалистами Башстата.

Согласно статистике, на начало осени текущего года в республике зарегистрировано 1 154 521 человек. Из них работающими являются 182 653, хотя ранее их было больше (август – 186 445, июль – 188 657, июнь – 188 301).

На начало сентября средний размер назначенных пенсий в республике составил 17 978,5 рублей. По данным Башстата, данный показатель в предыдущие месяцы был меньше: август – 17 952,4, июль – 17 912,9, июнь – 17 910,1.