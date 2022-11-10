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НовостиОбщество10 ноября 2022 10:36

Сотрудники белорецкого «Водоканала» незаконно назначили себе премии на 2,2 млн рублей

ФСБ уличила их в мошенничестве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
ФСБ Башкирии уличила в мошенничестве сотрудников «Водоканала» в городе Белорецке. Они незаконно выписывали себе премии

ФСБ Башкирии уличила в мошенничестве сотрудников «Водоканала» в городе Белорецке. Они незаконно выписывали себе премии

ФСБ Башкирии уличила в мошенничестве сотрудников «Водоканала» в городе Белорецке. Они незаконно выписывали себе премии. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба силового ведомства.

– Злоумышленники с использованием своего служебного положения завышали установленные им выплаты путем внесения незаконных изменений в приказы о премировании сотрудников, – передали в ФСБ. – В результате их действий в период с 2019 по 2020 годы предприятию нанесен ущерб в размере более 2,2 миллионов рублей.

Пока 11 уголовных дел о мошенничестве были возбуждены только против одной 57-летней сотрудницы. В отношении ее сообщников ведутся следственные действия. Сколько именно человек могут привлечь к ответственности, не уточняется.