Сотрудники белорецкого «Водоканала» незаконно назначили себе премии на 2,2 млн рублей

ФСБ Башкирии уличила в мошенничестве сотрудников «Водоканала» в городе Белорецке. Они незаконно выписывали себе премии

ФСБ Башкирии уличила в мошенничестве сотрудников «Водоканала» в городе Белорецке. Они незаконно выписывали себе премии. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба силового ведомства.

– Злоумышленники с использованием своего служебного положения завышали установленные им выплаты путем внесения незаконных изменений в приказы о премировании сотрудников, – передали в ФСБ. – В результате их действий в период с 2019 по 2020 годы предприятию нанесен ущерб в размере более 2,2 миллионов рублей.

Пока 11 уголовных дел о мошенничестве были возбуждены только против одной 57-летней сотрудницы. В отношении ее сообщников ведутся следственные действия. Сколько именно человек могут привлечь к ответственности, не уточняется.