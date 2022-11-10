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НовостиОбщество10 ноября 2022 18:26

На кадастровые работы Башкирия получит из федерального бюджета 17,2 млн рублей

Об этом сообщили в местном правительстве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На проведение комплексных кадастровых работ в 2023 году Башкирия потратит 20,5 млн рублей, 17,2 млн из которых в качестве субсидии предоставит федеральный бюджет

На проведение комплексных кадастровых работ в 2023 году Башкирия потратит 20,5 млн рублей, 17,2 млн из которых в качестве субсидии предоставит федеральный бюджет

На проведение комплексных кадастровых работ в 2023 году Башкирия потратит 20,5 млн рублей, 17,2 млн из которых в качестве субсидии предоставит федеральный бюджет. Об этом 10 ноября сообщило региональное правительство.

Цель комплексных кадастровых работ – наполнение Единого государственного реестра недвижимости актуальными данными. В базе уточняются либо образуются новые границы участков, зданий и других объектов. Это позволяет сократить число земельных споров.