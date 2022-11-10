На кадастровые работы Башкирия получит из федерального бюджета 17,2 млн рублей

На проведение комплексных кадастровых работ в 2023 году Башкирия потратит 20,5 млн рублей, 17,2 млн из которых в качестве субсидии предоставит федеральный бюджет

На проведение комплексных кадастровых работ в 2023 году Башкирия потратит 20,5 млн рублей, 17,2 млн из которых в качестве субсидии предоставит федеральный бюджет. Об этом 10 ноября сообщило региональное правительство.

Цель комплексных кадастровых работ – наполнение Единого государственного реестра недвижимости актуальными данными. В базе уточняются либо образуются новые границы участков, зданий и других объектов. Это позволяет сократить число земельных споров.