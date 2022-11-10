Хабиров лично поздравил сотрудников МВД с их профессиональным праздником

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил стационарный пункт и отдел полиции в Уфе, чтобы лично поздравить сотрудников с днем МВД. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

фото: vk.com // Радий Хабиров

– И в зной, и в стужу, днем и ночью они рядом с нами. Самоотверженные, преданные избранному делу, готовые в любую минуту прийти на помощь, – написал руководитель региона. –Поздравляю всех сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником!

Хабиров поблагодарил полицейских за хорошую службу.