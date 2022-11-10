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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 17:06

В Башкирии предприятие задолжало сотрудникам около 1 млн рублей

Было возбуждено уголовное дело
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии предприятие задолжало сотрудникам крупную сумму денег. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, , что 15 работникам «Производственного объединения Белебей» с августа 2021 года по май текущего не выплатило жалованье на общую сумму почти в один миллион рублей.

После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье за полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев.

– В настоящее время работники получили положенное вознаграждение за труд, организация оштрафована по статье «невыплата в установленный срок заработной платы», – сообщила прокуратура.