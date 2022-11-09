Под Уфой волонтеры срочно выехали на поиски пропавшего 8-летнего мальчика

Фото: ДПСО "БаРС" (БашРегионСпас)

Под Уфой, в поселке Михайловка волонтеры срочно начали поиски 8-летнего мальчика. Алексей Бурченков отправился покататься на велосипеде, но назад так и не вернулся. Поскольку у мальчика есть проблемы со здоровьем, его родители немедленно забили тревогу и обратились за помощью к поисковикам и в полицию.

Приметы: рост 131 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, карие глаза.

Был одет: черная куртка, черные сапоги, темно-серое трико, синяя шапка.

Если вам что-то известно о том, где сейчас может находиться ребенок, просьба срочно сообщить волонтерам по номеру 8(927)969-89-19 или в полицию.