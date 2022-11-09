В Башкирии простились с командиром мотострелковой роты Владиславом Щербининым, погибшим в СВО на Украине

Фото: vk.com/asadullin02

В Мечетлинском районе Башкирии простились с командиром мотострелковой роты Владиславом Щербининым, погибшим во время специальной военной операции на Украине. Печальную новость сообщил глава района Анис Асадуллин у себя на странице в соцсетях.

Владислав Щербинин родился и вырос в селе Большеустьикинское. Односельчане запомнили героя, как настоящего патриота своей Родины, активиста и спортсмена. В 2010 году парня призвали в армию, где он служил войсковым разведчиком. А в июле 2022 года Владислав Щербинин подписал контракт о прохождении военной службы, где стал командиром отделения мотострелковой роты.

Проводить в последний путь погибшего героя пришли не только близкие, друзья и односельчане, а также заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая Башкирии Тамара Тансыккужина.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким нашего земляка. Сил и терпения вынести это большое горе. Память об Владиславе Эдуардовиче будет вечно жить в наших сердцах, - почтил память погибшего воина Анис Асадуллин.