В Уфе бомжи растащили антиквариат музея «Сделано в СССР»

Фото: vk.com/v.haliulin

В Уфе бездомные растащили антиквариат музея «Сделано в СССР». Об этом рассказал на своей личной странице в социальных сетях его владелец Винир Халиулин.

По словам мужчины, предметы эпохи Советского Союза, которые им содержались, были выброшены из помещения музея на мусорку, где их начали растаскивать местные жители и бездомные.

– Я сотворил маленький шедевр. Мне нравилось и людям, которые приходили смотреть. Дети приходили, им было интересно. Я презентовал этот объект многим чиновникам. Предметы родителей, бабушек и дедушек. Это же предметы СССР – той, страны которой никогда не будет. У меня хорошие впечатления от прошлого. Мне жалко, столько трудов и времени было потрачено, – пишет на свой странице Халиулин.