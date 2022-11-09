«Верю, что вернется живой»: мать пропавшего 27-летнего парня из Башкирии рассказала, как проходят его поиски

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В Нефтекамске продолжаются поиски 27-летнего Александра Ильтимирова, который пропал еще вечером 3 ноября. В беседе с «Комсомолкой» мама парня рассказала, что в последний раз говорила с сыном незадолго до его пропажи.

- Как обычно позвонила ему, пожелала хорошего вечера. Уже тогда обратила внимание, что голос у него какой-то грустный, подавленный, но Саша не стал рассказывать, что у него произошло. Утром я отправила ему сообщение, но он не ответил. Позвонила вечером – телефон был выключен, - рассказывает Светлана Ильтимирова.

Женщина сразу же забеспокоилась, ведь сын никогда не отключал телефон и не пропадал, чтобы не расстраивать мать. Уже 5 ноября к поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт» и полицейские. По словам Светланы, последний год Александр сильно переживал из-за расставания с девушкой, но не верит, чтобы он мог решиться на непоправимый шаг из-за неразделенной любви.

- Даже не знаем, что уж и думать. Вчера вон весь лес в округе волонтеры прочесали, никаких следов. Верю, что вернется домой живой. Может, какие проблемы у него, но ведь все решается, - уверена мать Александра.

Приметы: рост 193 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

Был одет в синюю куртку, голубые джинсы, черные кроссовки и черную шапку.

Если вы знаете, где может находиться Александр Ильтимиров, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или по телефону волонтеров – 8(800)700-54-52.