Школьникам в Уфе раздали анкеты с вопросами о терроризме

Ученикам десятых классов в уфимской школе раздали анкеты. В них присутствовали вопросы об отношении подростков к терроризму и радикализму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученикам десятых классов в уфимской школе раздали анкеты. В них присутствовали вопросы об отношении подростков к терроризму и радикализму. Сообщение об этом с прикрепленной фотографией бланка появилось 8 ноября в телеграме.

Фрагмент бланка // фото: телеграм

Ситуацию «КП-Уфа» прокомментировали в мэрии. Со ссылкой на слова начальника управления образования администрации города Азата Батыршина там рассказали, что анкетирование было организовано военкоматом в рамках первоначальной постановки на воинский учет.

– Военный комиссариат в целях обеспечения первоначальной постановки на воинский учет граждан 2006 года рождения осуществляет обязательное проведение профессионального психологического отбора среди учащихся, – передали в мэрии.

В феврале текущего года «КП-Уфа» писала, что школьников в Башкирии анкетируют на склонность к экстремизму. Тогда проведение опросника организовал региональный Минобр.