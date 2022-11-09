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НовостиОбщество9 ноября 2022 4:53

Школьникам в Уфе раздали анкеты с вопросами о терроризме

Проведение опроса прокомментировали в мэрии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Ученикам десятых классов в уфимской школе раздали анкеты. В них присутствовали вопросы об отношении подростков к терроризму и радикализму

Ученикам десятых классов в уфимской школе раздали анкеты. В них присутствовали вопросы об отношении подростков к терроризму и радикализму

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученикам десятых классов в уфимской школе раздали анкеты. В них присутствовали вопросы об отношении подростков к терроризму и радикализму. Сообщение об этом с прикрепленной фотографией бланка появилось 8 ноября в телеграме.

Фрагмент бланка // фото: телеграм

Фрагмент бланка // фото: телеграм

Ситуацию «КП-Уфа» прокомментировали в мэрии. Со ссылкой на слова начальника управления образования администрации города Азата Батыршина там рассказали, что анкетирование было организовано военкоматом в рамках первоначальной постановки на воинский учет.

– Военный комиссариат в целях обеспечения первоначальной постановки на воинский учет граждан 2006 года рождения осуществляет обязательное проведение профессионального психологического отбора среди учащихся, – передали в мэрии.

В феврале текущего года «КП-Уфа» писала, что школьников в Башкирии анкетируют на склонность к экстремизму. Тогда проведение опросника организовал региональный Минобр.