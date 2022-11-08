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НовостиОбщество8 ноября 2022 9:56

Башкирия ищет инвестора на создание производства кормов для животных за 172,6 млн рублей

На предприятии планируется создать 23 рабочих места
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Башкирия подготовила бизнес-предложение для потенциальных инвесторов, которое предусматривает строительство производства кормов для животных на территории особой экономической зоны «Алга»

Башкирия подготовила бизнес-предложение для потенциальных инвесторов, которое предусматривает строительство производства кормов для животных на территории особой экономической зоны «Алга»

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Башкирия подготовила бизнес-предложение для потенциальных инвесторов, которое предусматривает строительство производства кормов для животных на территории особой экономической зоны «Алга». На предприятии планируется создать 23 рабочих места. Об этом 8 ноября сообщили в региональном правительстве.

Как пояснил гендиректор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов, инвестор сможет производить как стандартные, так и специализированные ветеринарные корма. У республики для этого есть необходимая сырьевая база: мясо- и рыбокомбинаты, птицефабрики, а также зерновые и бобовые культуры.

– Благодаря профильным учебным заведениям нашей республики предприятие будет обеспечено высококвалифицированными кадрами. Эти факторы поспособствуют его стабильной работе в условиях политики импортозамещения, – добавил чиновник.

В предложении для инвестора отражены финансово-экономические показатели предприятия со сроками его реализации и окупаемости.