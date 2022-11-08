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НовостиОбщество8 ноября 2022 6:42

В Башкирии прокуратура нашла нарушения на ликвидации свалки за 197 млн рублей

Подрядчику объявили предостережения о недопустимости срыва сроков по контракту
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: прокуратура Башкирии

фото: прокуратура Башкирии

В башкирском городе Баймаке природоохранная прокуратура нашла нарушения на ликвидации несанкционированной свалки. Подрядчик – компания «АвтоСтрой» – отклонился от графика работ по госконтракту стоимостью 197 млн рублей. Он был заключен в рамках нацпроекта «Экология». Межрайонный прокурор Евгений Гуслов объявил руководителю фирмы предостережение о недопустимости срыва исполнения договора, срок по которому истекает в октябре 2023 года. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– Природоохранным прокурором выявлены отклонения от производственного графика. В нарушение утвержденных сроков работы по устройству системы сбора поверхностных стоков, а также противофильтрационного экрана не начаты, – передали в прокуратуре.

Там добавили, что ситуация с ликвидацией свалки находится «на особом контроле».