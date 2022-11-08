В Уфе 8 ноября загорелась Никольская вокзальная церковь

фото: МЧС РБ

В Уфе 8 ноября произошел пожар в здании Никольской вокзальной церкви. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Сообщение об инциденте поступило в службу спасения в 4:25. На тушение пожара по повышенному рангу было направлено 34 человека и 14 единиц техники.

– Происходило задымление из окон двухэтажного здания религиозного назначения «Г»-образной формы. На тушение подано четыре ствола. В 05:01 горение в кабинетах на первом этаже локализовано на площади 50 кв. метров. В 05:10 открытое горение ликвидировано, – передали в экстренном ведомстве.

Пострадавших в пожаре нет. В его причинах разбирается дознаватель МЧС.