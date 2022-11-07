После посещения пасеки Хабиров поручил развивать бортевое пчеловодство

Радий Хабиров посетил бортевую пасеку и попросил чиновников развивать этот вид пчеловодство.

Бортевое пчеловодство – уникальное явление. Вместо того, чтобы держать пчел в подготовленных пасеках, созданных человеком, насекомых заселяют в полые стволы деревьев. Мед в таких условиях получается «дикими» и за это особо ценится.

6 ноября Хабиров опубликовал в соцсетях несколько постов о том, как побывал на уникальной бортевой пасеке у шихана Торатау. Глава республики настолько вдохновился увиденным, что попросил чиновников Минсельхоза и центра туризма развивать этот вид пчеловодства и в других районах республики.

В качестве поддержки, которую правительство может оказывать пчеловодам, Хабиров назвал компенсации на покупку пчелосемей и обустройство бортей. При этом глава республики отметил, что насекомые в бортевом пчеловодстве должны использоваться особой башкирской породы.