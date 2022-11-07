В больнице в Уфе скончалась пострадавшая при пожаре женщина

фото: МЧС РБ

В реанимации больницы №18 в Уфе скончалась 87-летняя женщина, которая пострадала при пожаре в двухкомнатной квартире в жилом доме по улице Академика Королева. Инцидент произошел в субботу, 5 ноября. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Состояние [пострадавшей женщины] врачами оценивалось как крайне тяжелое. К сожалению, 6 ноября из медучреждения получена информация, что травмированная женщина скончалась, – передали в экстренном ведомстве.

Сейчас в причинах пожара разбирается дознаватель МЧС.