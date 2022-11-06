Башкирские археологи смогли изучить считавшийся уничтоженным некрополь

Фото: НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия Башкирии

Недавно археологи из НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия Башкирии провели раскопки в Салаватском районе и смогли частично изучить считавшийся ранее уничтоженным некрополь. Могильник находился в зоне распашки земли и поэтому ранее ученые считали, что памятник безвозвратно утерян. Но после оцифровки территории и геофизических исследований были обнаружены курганы.

В итоге археологи провели раскопки в одном из погребений и обнаружили там предметы в хорошей сохранности. Данный некрополь был открыт и исследовался в 1963-1964 годах и в 2005 году знаменитыми башкирскими археологами Ниязом Мажитовым и Флоридом Сунгатовым. Тогда они предположили, что некрополь относится к 9-11 векам нашей эры.

- Большое удивление вызывает сохранность кожаного пояса, уложенного на погребение. Вероятно, на его сохранность повлияла искусная выделка кожи. Ремень украшен тремя десятками накладок. Накладки бронзовые, с позолотой, крепились к поясу заклепками. Накладки украшены розетками (мотив орнамента в виде лепестков распустившегося цветка или нескольких листьев одинаковых по форме). Также среди находок есть костяная пряжка, элементы удил, железный наконечник стрелы, - раскрыл подробности раскопок сотрудник НПЦ Рамиль Насретдинов.