В Уфе после приземления самолета из Минеральных вод обнаружилась неисправность

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшую субботу вечером, 5 ноября, в аэропорту имени Мустая Карима приземлился самолет, следовавший рейсом Минеральные Воды – Уфа. Экипаж сообщил о неисправности механизма крыла.

Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», после приземления в штатном режиме, экипаж сообщил о том, что сработал индикатор неполного выпуска механизации крыла. На борту находились 70 пассажиров и четверо членов экипажа. Теперь неисправность ищут и устраняют специалисты. Воздушное судно отстранено от дальнейших полетов.

Как сообщается в телеграм-канале, эксплуатирует воздушное судно авиакомпания «Азимут». Ранее экипаж о неисправностях не сообщал.