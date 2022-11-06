Синоптики рассказали, когда в Уфе выпадет снег

Фото: Рустем Ахунов

Синоптики представили предварительный прогноз погоды на ближайшую неделю. По данным сервиса Gismeteo, в башкирской столице в ближайшие дни установится пасмурная погода и пойдут дожди. Начиная со вторника, 8 ноября, в Уфе прогнозируется усиление ветра до 8-15 метров в секунду.

Особенно сильный ветер ожидается в следующую субботу, 15 ноября – порывы будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха всю неделю будет колебаться в пределах 0, +3 днем и 0, -1 ночью.

По данным метеорологов, дожди в Уфе будут идти со вторника, 8 ноября, и до следующего вторника, 15 ноября. Именно 15 ноября прогнозируется снегопад. В этот день температура воздуха днем упадет до -5 градусов Цельсия, а ночью похолодает до -8 градусов.