«Ночь искусств» в Башкирии собрала более 22 тысяч человек

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4 ноября в Башкирии прошла «Ночь искусств», которая собрала более 22 тысяч участников.

«Ночь искусств» - комплекс мероприятий, показывающих уникальность культурного развития региона и страны. В нем участвуют музеи и дома культуры по всей Башкирии. По подсчетам организаторов, в 2022 году в республике мероприятие собрало более 22 тысяч участников.

Всего в акции приняли участие более 100 музеев республики. В них проводились экскурсии, концертные программы, ярмарки и выставки. В некоторых велись прямые трансляции, чтобы насладиться богатейшим культурным наследием республики могли даже те, кто 4 ноября оставался дома.

Примечательно, что многие музеи студенты могли посетить использовав «Пушкинскую карту».