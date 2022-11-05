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НовостиОбщество5 ноября 2022 7:57

В Башкирии встретили росгвардейцев, которые участвовали в СВО на Украине

Некоторым из них вручили ведомственные награды
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

4 ноября в Башкирии встретили росгвардейцев, которые участвовали в СВО.

Боевые задачи на территории проведения СВО выполняют не только резервисты и добровольцы, но и сотрудники Росгвардии. 4 ноября в Башкирии торжественно встретили бойцов, принимавших участие в спецоперации.

Вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов выложил фотографии с места встречи бойцов. К ним приехали не только родственники, но депутаты с чиновниками Башкирии.

Сагитов отметил, что росгвардейцы всегда с честью выполняют поставленные перед ними задачи. Вернувшийся из зоны СВО отряд неоднократно участвовал в сложных операциях и нес службу в «горячих точках».

- Низкий поклон вам, братья, - подписал фотографии Сагитов в соцсетях.